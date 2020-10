Cyberpunk 2077 : une nouvelle pub avec Keanu Reeves, ça donne envie

Véritable mascotte de Cyberpunk 2077, Keanu Reeves a particulièrement bien joué son coup. Non seulement il s'impose d'avance comme un personnage emblématique mais l'acteur connu et reconnu a carrément réussi à mettre sa Porsche et sa moto dans le jeu, comme ça, sans pression : aujourd'hui, l'interprète de Neo et autres John Wick fait une nouvelle apparition dans un spot TV inédit... et celui-ci s'avère bien explosif comme il faut.Alors, que cherchez-vous dans Cyberpunk 2077 ? À en croire notre ami Keanu, vous devriez y trouver votre compte, qu'il s'agisse de pouvoir, d'argent, d'améliorations, de fun, de vitesse et l'on en passe et des meilleurs. Un programme qui donne envie : on rappelle que le FPS de CD Projekt sera disponible le 19 novembre prochain sur PC, Stadia, PlayStation 4 et Xbox One. D'ailleurs, ce jour-ci sortira également la PS5. Sacrée planning.