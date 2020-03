Cyberpunk 2077 : un sublime artwork pour patienter, vivement la sortie

La rentrée sera marquée par quelques jeux particulièrement attendus dont Cyberpunk 2077 est le meneur de danse évident : toutefois, ces temps-ci, CD Projekt RED se fait particulièrement discret à son sujet et, histoire de patienter sagement pour un trailer en bonne et due forme, nous gratifie d'une toute nouvelle image.Et quelle image, mes aïeux ! Un artwork particulièrement bien fourni qui illustre toute la complexité de la société déchirée de Night City, ville futuriste tentaculaire dominée par la technologie au détriment des valeurs humaines ; une plongée dans les milieux criminels officiels ou officieux contre lesquels V, votre personnage masculin ou féminin, partira en guerre... ou pas. Ça, ce sera à vous de voir.On rappelle que Cyberpunk 2077 sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 17 septembre 2020 : une version PS5 et Xbox Series X est également à l'étude mais les développeurs polonais n'ont encore rien communiqué de précis à ce sujet.