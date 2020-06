Cyberpunk 2077 : un nouveau trailer chevronné rempli de gameplay

C'est dans le cadre du Summer Game Fest et du Night City Wire que le fameux Cyberpunk 2077 s'est enfin exhibé un peu plus concrètement pour la première fois depuis de nombreux mois : CD Projekt RED a donc délivré un tout nouveau trailer de gameplay franchement nerveux, entièrement centré sur le prologue de l'aventure. En d'autres termes : les spoils sont ici inexistants et nous vous conseillons donc vivement de jeter un œil à cette bande-annonce inédite, disponible ci-dessous.Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et sera également mis à jour sur PS5 et Xbox Series X, un peu plus tard.