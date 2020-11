Cyberpunk 2077 : tout un making-of sur Keanu Reeves et un trailer pour son personnage de Johnny Silverhand

Johnny Silverhand s'annonce relativement badass. Et histoire de faire grimper l'excitation et de présenter plus en détails son personnage, CD Projekt vient de diffuser un making-of de plus de quatre minutes entièrement centré sur l'acteur canadien et sa façon d'amener le personnage à la vie. L'occasion, également, de glisser quelques mots doux sur le jeu et la multitude d'options qu'il proposera et que l'on pourra découvrir, si tout se passe bien, le 10 décembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Des versions PS5 et Xbox Series X/S arriveront également, mais un peu plus tard.





Comme chacun le sait, Keanu Reeves sera un peu le gros guest de Cyberpunk 2077. De là à voler la vedette de votre propre personnage, il n'y a qu'un pas : il faut dire que se trimballer dans Night City en compagnie de