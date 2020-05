Cyberpunk 2077 : voici le teaser du fan-film produit et joué par Maul Cosplay, ça a l'air dingo !

C'est acté, la campagne promotionnelle de Cyberpunk 2077 est bel et bien lancé. Alors que le jeu est attendu pour le 17 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, du côté de la branche marketing de chez CD Projekt Red, on a commencé à lâcher les chevaux. Il y a déjà eu l'officialisation de la collaboration entre le studio polonais et Microsoft, qui s'est traduit il y a quelques semaines par deux trailers annonçant une console Xbox One X collector, ainsi que la manette aux couleurs de Johnny Silverhang, le personnage joué par Keanu Reeves. Un controller d'ores et déjà à la vente, puisque commercialisé également à l'unité. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver notre unboxing complet de cette manette juste ici.Depuis quelques minutes à peine, on peut se délecter du teaser du fan-fan produit par Maul Cosplay, bien connu de la communauté des cosplayeurs puisqu'il fait partie des plus populaires et celui qui nous sort les plus beaux costumes, tout en étant role play à chaque fois. On se rappelle de sa prestation en tant que Geralt de Riv pour The Witcher 3, Arthur Morgan pour Red Dead Redemption 2, ou bien encore V pour le très attendu Cyberpunk 2077. Maul Cosplay est d'ailleurs tellement investi qu'il a été sélectionné par CD Projekt Red pour être le cosplay officiel du jeu, ce dernier étant systématiquement présent lors des salons comme l'E3 ou la gamescom sur le stand du studio polonais pour les behind closed doors.Quant à son fan-film, dans lequel il semble tenir le rôle principal, un personnage qui semble d'ailleurs davantage se rapprocher de celuiu de Keanu Reeves dans le look que le héros du jeu V. Bien qu'il s'agisse d'un teaser pour le moment, ce fan-film respire le travail bien fait à tous les niveaux. Qu'il s'agisse de la réalisation qui semble ultra soignée, de la lumière, les couleurs super excitantes, les chorés travaillées qui donnent lieu à des scènes de tape bien branlées, on sent que les choses ont été faites avec amour et passion. En attendant le trailer et ensuite le film complet, on se repasse pour la dixième fois ce teaser absolument magnifique.