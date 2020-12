Cyberpunk 2077 : Sony aurait porté plainte, CD Projekt Red s'excuse et rembourse, tous les détails

Le marasme continue pour Cyberpunk 2077 et les équipes de CD Projekt Red qui essaient de faire désormais du damage control. Alors que le patch 1.04 a été déployé ce week-end, permettant de corriger une liste non négligeable de bugs et autres crashs sur PC et PS4 (il faut attendre encore un peu pour la version Xbox One), la liste des joueurs qui réclament le remboursement de leur jeu se multiplie. C'est sur la page officielle Reddit que les esprits commencent à s'échauffer et parmi les centaines de messages postés, on apprend que certains utilisateurs mécontents ont réussi à faire plier Sony qui aurait déposé une plainte commerciale auprès de CD Projekt Red avec la liste de tous les appels reçus au service après-vente. Face à la grogne et à l'ampleur prise par cette affaire sans précédent, Sony a visiblement été obligé d'entamer une procédure en justice contre le studio polonais, tout en acceptant d'assouplir sa politique de remboursement des jeux achetés sur le PlayStation Store. Cela signifie en gros que même passé les 2 heures de jeu autorisées, le remboursement peut être effectif et la bonne nouvelle a été massivement relayé sur Reddit et les différents réseaux sociaux.Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que CD Projekt Red prenne ses dispositions puisque ce matin, très tôt, le compte Twitter du studio postait un long message dans lequel il présente tout d'abord ses excuses aux joueurs. De les avoir trompés et de ne pas avoir montré le rendu sur consoles old gen', les induisant ainsi en erreur dans leur achat. Les développeurs expliquent qu'ils travaillent d'arrache-pied pour corriger un maximum de bugs en un minimum de temps, mais qu'il faudra attendre plusieurs patchs et plusieurs semaines (voire mois) avant d'obtenir un résultat satisfaisant. CD Projekt Red a conscience d'avoir déçu les joueurs et sa communauté, mais demande de leur donner une seconde chance en attendant l'arrivée des correctifs. Néanmoins, si l'indulgence des joueurs n'est pas suffisante, ils précisent qu'il est désormais possible de se faire rembourser.Il existe plusieurs façons de demander remboursement. Pour les versions numériques, il suffit d’utiliser les systèmes habituels de remboursement du PlayStation Network et du Xbox LIVE, tandis que celles et ceux qui ont acheté une version physique doivent se rendre dans le boutique a l'achat a été effectué pour être remboursé. En cas de refus, CD Projekt Red propose de prendre directement contact via l’adresse mail “helpmerefund@cdprojektred.com” avant le 21 décembre 2020.Il s'agit bien entendu d'une première dans le monde du jeu vidéo, mais une telle affaire va au mieux faire jurisprudence pour la suite, au pire être un cas d'école qu'il ne faudra évidemment jamais répété. En attendant, la réputation du studio polonais est désormais écorné et il faudra sans doute bien plus que des excuses et d'un remboursement pour faire oublier un tel drama. On leur souhaite évidemment tout le courage du monde pour les prochains mois qui ne seront pas évident à gérer.