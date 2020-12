Cyberpunk 2077 Mega Unboxing : le meilleur collector de 2020, et de très très loin !

Sorti le 10 décembre 2020, Cyberpunk 2077 fait évidemment parler de lui pour sa polémique autour des jeux PS4 et Xbox One, qui ne sont malheureusement pas au point. Mais pour une fois, il n'est nullement question de l'affaire qui entoure ces versions sacrifiées qui vaut aujourd'hui au studio CD Projekt Red une class-action de la part de plusieurs investisseurs. Non, aujourd'hui, on s'est intéressé à l'Édition Collector, commercialisée elle aussi au moment de la sortie du jeu et qui s'annonçait comme un condensé du savoir-faire et du soin apporté au studio polonais en matière de merchandise et de figurines. Et CD Projekt Red n'a finalement pas déçu, ni même failli à la tâche, puisqu'on a bel et bien affaire au meilleur collector de 2020. Non seulement le contenu est à la fois riche et complet (il y a même un artbook plein format), mais en plus, le design et le packaging rivalisent d'ingéniosité.Il y a pour commencer la boîte toute entière, en carton épais, qui renvoie à un building iconique qu'on trouve dans le jeu. A l'intérieur, deux compartiments qui abrite la figurine, mais également une sorte de boîte à chaussures épaisse, dotée en prime d'une poignée. On y trouve une copie du jeu dans la partie gauche, enveloppée d'un calque avec toutes les signatures de l'équipe de développement, un steelbook, un manuel complet sur la vie de Night City, des goodies (écussons, porte-clef, pin's et stickers) et bien sûr des bonus in-game. Le tout est proposé à 219,99€, un prix fort raisonnable quand on s'attarde sur la figurine de V qui saute de sa moto (qui vient de percuter un homme), les deux guns pointés vers l'avant. La qualité et les finitions exemplaires de cette figurine atteignent un niveau rarement vu dans un collector de jeu vidéo. Chapeau bas messieurs.