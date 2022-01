Cyberpunk 2077 : la version next gen' (PS5 et Xbox Series) pour bientôt ? Une image a fuité

scrutent sans cesse les serveurs du PlayStation Network du moindre indice. Ces derniers ont donc repéré une nouvelle illustration qui devrait être utilisée pour les versions next gen', PS5 et Xbox Series X|S. On note l'inversion des rôles, qu'il s'agisse du choix du personnage comme la pose proposée, puisque l'affiche originelle nous montrait le personnage de V en version masculine de face, tandis que sur ce nouveau key art, c'est le pendant féminin qu'on voit de dos. Il n'y a plus qu'à attendre que CD Projekt Red nous officialise le tout, dévoilant par la même occasion la date de sortie de cette version next gen'.