Cyberpunk 2077 : le prix du jeu dégringole suite à la polémique

C'est une période difficile que traverse clairement CD Projekt Red. Alors que la polémique autour de son jeu se poursuit avec l'annonce du deuxième class-action envers le studio polonais, on apprend aujourd'hui que le prix du jeu a purement et simplement dégringolé suite à cette affaire qui prend des proportions considérables. Depuis quelques heures maintenant, de nombreuses enseignes en ligne et des magasins en physique proposent le jeu à 29,99€, soit une baisse de prix d'au moins de moitié, un peu plus d'un mois après sa sortie. Aux Etats-Unis, le jeu est passsé de 59,99$ à 29,99$, alors que chez nous, en France, Cyberpunk 2077 est proposé à 39,99€. Très sincèrement, c'est du jamais vu, surtout pour un AAA de cette trempe... La déception sera forcément à la hauteur de la hype.