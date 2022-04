Cyberpunk 2077 : le point sur les ventes, c'est à la fois énorme et sans doute décevant pour CD Projekt Red

Chief Financial Officer









au sein de CD Projekt Red.

Alors qu'il a été annoncé pas plus tard qu'hier que les versions next gen', PS5 et Xbox Series, de The Witcher 3 ont été repoussées jusqu'à nouvel ordre et surtout récupérées en interne pour achever le travail, CD Projekt Red fait le bilan de son année 2021. Le studio polonais a en effet partager ses résultats financiers, à la fois sur ses réseaux sociaux et via sa chaîne YouTube, pour faire le point sur les ventes de ses jeux, mais aussi établir le plan d'attaque des prochaines années à venir. Première information de taille, on apprend que Cyberpunk 2077 s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires depuis sa sortie en décembre 2020. C'est donc 5 millions de plus depuis son lancement, puisque le jeu avait réussi à générer 13 millions de ventes lors de son premier mois de sortie, et ce malgré le lancement chaotique. C'est à la fois un chiffre énorme, mais aussi une déception pour CD Projekt Red, qui pensait sans doute vendre plus de 5 millions de copies en une année d'exploitation. Sans la polémique et un suivi plus concret du jeu, Cyberpunk 2077 aurait sans doute mieux performer, c'est une évidence. Le studio polonais rappelle d'ailleurs que le jeu continuera à bénéficier d'un suivi sans faille, avec des mises à jour régulières et des correctifs pour que le jeu final ne ressemble plus à la catastrophe qu'il était lors de son lancement. Il est également précisé que le développement de la première extension narrative du jeu suit son cours également.L'autre licence lucrative de CD Projekt Red, c'est The Witcher qui jouit d'une belle popularité, relancé par ailleurs depuis que Netflix y a consacré une série dont la troisième saison est en cours de préparation. Avec 65 millions de jeux vendus depuis sa création en 2007, la série The Witcher est donc ultra rentable pour CD Projekt Red, d'autant que The Witcher 3 compte pas moins de 40 millions de copies rien qu'à lui tout seul, dont 10 millions de ventes en 2021, soit le double de Cyberpunk 2077, ce qui permet donc de mesurer la déception in fine. Avec une version next gen retardée et un 4ème épisode annoncé (développé sur Unreal Engine 5) il y a quelques semaines, une chose est sûre, la saga va continuer à prospérer dans les charts. Le jeu de cartes GWENT continuera lui aussi son expansion, avec toujours du contenu supplémentaire à venir et un spin off qui arrivera courant 2022.Mais CD Projekt Red a d'autres ambitions, comme celles de s'étendre de manière internationale, notamment aux Etats-Unis et au Canada via le rachat du studio The Molasses Flood, qui est déjà à l'oeuvre sur un nouveau jeu non révélé au moment où l'on écrit ces lignes. A ce sujet, plusieurs projets sont en cours de production dans les différentes studios que compte désormais la firme polonaise, certains qui sont bien lancés mais non annoncés, et d'autres en phase conceptuel. Tous ces détails sont d'ailleurs évoqués par Piotr Nielubowicz, qui occupe le poste de