Cyberpunk 2077 : le jeu sera jouable sur PS5 et Xbox Series X, un gros patch next-gen prévu après

tout comme il fonctionnera sur les machines actuelles". Sera-ce pour autant une véritable version next-gen ? Pas tellement. Ici, on parle surtout d'une simple rétrocompatibilité : comprenez par là que vous pourrez vous appuyer de temps de chargement réduits et certainement d'un framerate beaucoup plus solide, mais pas d'un jeu parfaitement optimisé pour les prochaines plateformes avec les graphismes qui vont avec.



En revanche, Kicinski rassure : un gros patch spécialement conçu pour cela est bel et bien prévu et celui-ci arrivera... plus tard. On ne sait pas quand exactement, mais c'est au programme et là alors, vous profiterez d'un Cyberpunk 2077 bien mieux adapté à la PS5 et à la Xbox Series X. D'autres questions ?





Hier, nous avons appris la douloureuse nouvelle du report de Cyberpunk 2077 : alors qu'il était prévu le 17 septembre, le titre n'arrivera que le 19 novembre, soit avec plus de deux mois de retard : forcément, tous les regards sont alors tournés vers une probable mouture next-gen disponible en même temps que les versions PS4 et Xbox One et... ce ne sera pas tout à fait le cas, mais presque.e PDG de CD Projekt RED, a ainsi confirmé que Cyberpunk 2077 fonctionnera complètement sur PS5 et Xbox Series X dès leur sortie, "