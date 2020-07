Cyberpunk 2077 : dommage, la course murale sera finalement supprimée du jeu

Cyberpunk 2077 permettra aux joueurs d'arborer le level design comme ils l'entendent. Entre autres, lors des séquences de gameplay déjà dévoilées, la course murale faisait partie intégrante du gameplay et permettait ainsi de contourner ses adversaires avec style : encore mieux, couplée aux fameuses mantis blades (les lames rétractables intégrées dans les avant-bras du personnage principal), il était alors possible de se percher à des endroits improbables d'une pièce et de se mouvoir... un peu partout.Un élément plutôt prometteur mais que l'on ne doit pas s'attendre à voir de sitôt : lors d'une interview , le level designer Max Pears a en effet déclaré que les courses murales avaient purement et simplement été supprimées du jeu "pour des raisons de conception". "Le titre sera toujours très souple sur les moyens de se déplacer", nous assure tout de même le développeur, et pour cause : on pourra par exemple sauter très haut grâce à une augmentation précise, ce qui permettra d'atteindre d'autres endroits inaccessibles.On rappelle que Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et bénéficiera aussi d'un patch "plus tard" pour s'adapter aux standards de la PS5 et de la Xbox Series X.