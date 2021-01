Cyberpunk 2077 : le co-fondateur s'excuse face-caméra, mais a de mauvaises nouvelles pour le patch next gen

Rarement le lancement d'un jeu vidéo aura été aussi houleux et chaotique que celui de Cyberpunk 2077. Si l'affaire a pris des proportions énormes ces dernières semaines avec l'intervention de l'agence de protection des consommateurs en Pologne, personne ne pouvait s'attendre à telle tragédie, surtout venant d'un jeu développé par CD Projekt Red, le studio qui se disait exemplaire. Mais comme chacun sait, ce sont parfois les chevaliers blancs qui ont le tablier le plus sale et il est impératif pour ses dirigeants de retrouver la confiance des joueurs. C'est pourquoi, Marcin Iwinski, co-fondateur de CD Projekt Red, a décidé d'intervenir en personne afin de présenter ses excuses face-caméra et faire le point sur la situation actuelle. Le titre de la vidéo, "Our Commitment" (Notre engagement) est on ne peut plus explicite, et dès les premières secondes, le ton est donné. Le regard est grave, la mine déconfite, Marcin Iwinski explique prendre l'entière responsabilité de ce fiasco et demande à ne pas rejeter la faute sur les équipes de développement.







Il avoue cependant que les ambitions du jeu étaient trop grandes pour les versions PS4 et Xbox One, et que les développeurs ne sont pas parevenues à contourner les problèmes liés au streaming de données en temps réel. Si Marcin Iwinski reconnaît cependant que la finalisation du patch day one a mis plus de temps que prévu, ce qui explique la raison de l'envoi tardif du jeu à la presse, il explique que "les tests réalisés par l'équipe de développement n'ont pas montré les problèmes que les joueurs ont rencontré en jouant au jeu". Pour se justifier, Marcin Iwinski rejette la faute sur la technique, notamment sur le streaming qui doit alimenter le moteur du jeu en permanence, qui a du mal visiblement à gérer la bande passante, surtout les consoles old gen'.



Du coup, face à l'ampleur de la tâche et les ressources nécessaires à corriger le jeu, le planning est forcément chamboulé. C'est donc avec une certaine gêne que Marcin Iwinski nous annonce que le patch next gen' (PS5 et Xbox Series X) n'arrivera pas avant le second semestre, soit entre les mois de juillet et de décembre de cette année ; si tout va bien... On imagine donc que le multijoueur ne sera jamais déployé avant 2022. CD Projekt Red s'engage donc à tenir cette feuille de route qui a été mise en place, et que des informations seront distillées au fil de l'année pour tenir au courant de l'avancée des travaux. Parmi les phrases chocs lancées par Marcin Iwinski, faire disparaître le crunch au sein de la société fait partie des priorités du studio. Là aussi, il y a de quoi être surpris.