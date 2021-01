Cyberpunk 2077 : l'agence de protection des consommateurs menace le studio d'une lourde amende

Vous pensiez le feuilleton Cyberpunk 2077 terminé ? C'était sans compter sur l'intervention du bureau de la concurrence et de la protection des consommateurs de Pologne (UOKiK) qui a décidé à son tour de s'intéresser au cas très médiatisé du jeu de CD Projekt Red. La polémique autour des versions PS4 et Xbox One ont eu un écho tellement important que c'est la porte-parole de l'UOKiK, une certaine Małgorzata Cieloch, qui a carrément pris contact avec le studio polonais afin de mieux les problèmes inhérents au jeu et savoir quelles sont les actions qui ont été décidées pour corriger les problèmes.





Nous avons demandé à CD Projekt Red de nous expliquer les problèmes soulevés, et de détailler les actions qu'ils souhaitent mettre en place. Nous allons vérifier leurs méthodes de travail pour qu'ils apportent les correctifs nécessaires et qu'ils résolvent les problèmes qui empêchent le jeu de tourner convenablement sur les différentes consoles du marché. Enfin, nous allons leur demander quelles sont les solutions auxquelles ils ont réfléchi pour faire face au mécontentement des consommateurs insatisfaits par leur achat, et qui se sont plaints auprès de l'éditeur.



L'UOKiK prend d'ailleurs l'affaire très au sérieux et un avocat du nom de Dominik Jędrzejko a expliqué les sanctions que les développeurs peuvent recevoir en cas de non-collaboration et de respect du consommateur, à savoir une amende lourde qui demande jusqu'à 10% des revenus de CD Projekt Red sur les ventes du jeu. A en croire l'avocat, le mode de remboursement mis en place par CD Projekt Red avec Sony et Microsoft pourraient ne pas suffire pour empêcher CD Projekt d'être accusé de pratiques commerciales déloyales. Sur le papier, l'UOKiK peut imposer une amende allant jusqu'à 10% des revenus du producteur. Autant vous dire que CD Projekt Red est loin d'avoir vu le bout du tunnel et on pense fort aux équipes qui doivent cruncher aussi lourdement que les derniers mois avant la sortie du jeu pour remettre le jeu d'aplomb.