Cyberpunk 2077 : le BB Pod de Death Stranding est caché dans le jeu, voici comment le trouver

Cyberpunk 2077 est truffé d'easter-eggs, et si la plupart de ces derniers renvoient à la licence The Witcher, certains rendent hommage à des productions issues d'autres développeurs, comme par exemple Kojima Productions. D'ailleurs, si vous nous suivez assidument, vous savez probablement déjà que le papa de Metal Gear Solid est déjà présent en personne dans le jeu, squattant le bar d'un grand hôtel. Mais l'oeuvre du développeur est également mise à l'honneur, et plus particulièrement le jeu Death Stranding. En effet, lors d'une des missions annexes du jeu, on enquête sur un sérial killer avec l'agent du NCPD River Ward. Ces investigations nous mènent dans un labo de la police à la recherche d'indices. Et en allant fouiner dans une salle un peu isolée, on peut s'aperçevoir qu'un des objets d'étude n'est autre que le fameux BB Pod de Sam Porter, le héros de Death Stranding. On vous partage ci-dessous les screenshots de notre trouvaille.