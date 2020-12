Cyberpunk 2077 : Hideo Kojima est dans le jeu, voici comment le trouver

Les développeurs de CD Projekt RED ont tenu à rendre hommage à un des créateurs de jeu vidéo les plus reconnus de l'industrie, via un joli caméo qu'il faut trouver dans les recoins de Night City. C'est bien Hideo Kojima qui est présent dans le jeu, et on peut trouver le papa de la série Metal Gear Solid lors du prologue du jeu. Vers la fin du prologue, V et Jackie se rendent dans un hôtel, et on peut en profiter pour aller se promener dans le bar de l'établissement. En fouillant un peu le lieu, on trouvera une table où se trouve le patron de Kojima Productions en pleine discussion avec plusieurs de ses amis.