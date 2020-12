Cyberpunk 2077 : la situation s'aggrave, la justice pourrait être saisie, une class-action contre CD Projekt Red

Décidément, il ne se passe une seule journée sans que la polémique de Cyberpunk 2077 continue de nous réserver des surprises. Alors que les développeurs continuent de cruncher pour proposer un maximum de correctifs avant les fêtes de Noël, du côté de la direction, on essaie tant bien que mal de jouer la montre et faire du damage control. On ne reviendra évidemment pas sur la chronologie de l'affaire, mais une fois encore, ce sont les versions old gen' PS4 et Xbox One qui sont pointés du doigt face à la débacle qui entoure le contrôle-qualité qui n'a évidemment pas été respecté, aussi bien du côté du studio polonais que chez Sony et Microsoft qui ont donné le feu vert pour commercialiser le jeu dans cet état.







La suite de l'affaire a eu lieu dans la journée de vendredi, lors d'une réunion extraordinaire entre les investisseurs, la direction de CD Projekt Red et des représentants des employés du studio. Puisque le cours de l'action du studio a continué à se casser la gueule, avec une valeur boursière revenue à celle d’il y a un an, ce qui signifie que tout la valorisation des 12 derniers mois est annulée, on apprend par le biais du cabinet new-yorkais Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP (et relayé en premier lieu par Yahoo Finance) et du New York Times qu’une class-action en justice serait en train d'être lancée par plusieurs investisseurs à l'encontre de CD Projekt Red. La firme polonaise est en effet accusée "de fausses déclarations en vue d'obtenir des avantages financiers". C'est dans une note partagée publiquement qu'on apprend les intentions de porter les créateurs de Cyberpunk 2077 devant la justice.

Mon nom est Mikołaj Orzechowski, je suis avocat à Varsovie mais également investisseur chez CD Projekt Red. Suite aux récents événements et en particulier la suspension de la vente du jeu Cyberpunk 2077, nous sommes en train d'analyser les possibilités de recours collectif avec l'aide de mon cabinet d'avocats. Nous sommes en train de notifier la possibilité de faire appel à l'article 286 du code pénal, qui stipule le délit suivant : de fausses déclarations afin d'obtenir des avantages financiers.







Cette situation est totalement inédite dans l'Histoire du jeu vidéo et pour se défendre, CD Projekt Red se voit obligé de courber l'échine. Adam Kiciński, co-directeur général du studio, a présenté ses excuses aux investisseurs pour tenter d’amoindrir la chute de l'action en bourse (qui a tout de même perdu 40% de sa valeur initiale depuis le 07 décembre). Alors que l’action était évaluée à 101€ en août dernier, elle a chuté à 55€ ces derniers jours. Adam Kiciński admet avoir sous-estimé le temps de travail nécessaire pour optimiser les versions consoles, proposée au remboursement total, sans condition par le biais de PlayStation et de Microsoft.



CRUNCH, ARROGANCE & HYPOCRISIE DES DIRIGEANTS

Enfin, sachez que lors d’une réunion interne avec le conseil d’administration que Jason Shreier de Bloomberg a réussi à obtenir, les développeurs ont posé des questions sur plusieurs sujets, notamment l'hypocrisie et l'arrogance des dirigeants qui se sont placés comme de vrais rebelles dans l'industrie du jeu vidéo. On rappelle tout de même que l'histoire du jeu Cyberpunk 2077 dénonce l’exploitation au sein des entreprises alors que les développeurs eux-mêmes ont travaillé pendant de longues heures (6 jours sur 7 obligatoires et imposés par la direction pour sortir le jeu pour le 10 décembre). Pire encore, on apprend toujours via cette réunion extraordinaire qu'un des employés a posé la question de savoir pourquoi l'un des responsables du jeu avait tweeté en janvier dernier que le jeu était jouable et complet, alors qu’il ne l’était pas. Ce à quoi ils ont répondu qu’ils s’en tiendraient responsables. L'autre point qui a été soulevé, c'est la mauvaise gestion du temps de développement, le crunch imposé par les dirigeants, alors que le studio se vantait de ne pas avoir recours à ce genre de pratique. On se souvient des tweets arrogants de CD Projekt Red lors des affaires de crunch chez d’autres studios, et bien finalement, ils ne sont pas mieux lotis. Autant vous dire que le feuilleton CD Projekt Red est loin d'être terminé.