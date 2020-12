Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red déploie la mise à jour 1.04 sur PC et PS4 pour corriger certains bugs

Au coeur d'une controverse sans précédent, le jeu Cyberpunk 2077 accuse le manque de qualité-test au moment de sa sortie. CD Projekt Red en a conscience et les équipes de développement travaillent d'arrache-pied pour corriger les problèmes les plus graves de son jeu. C'est en allant sur le site officiel du jeu que nous pouvons constater que la mise à jour 1.0.4 a été déployée et celle-ci corrige un certain nombre de bugs afin d'améliorer l'expérience au sein de Nihgt City. Seul bémol, ces correctifs sont pour le moment disponibles uniquement sur les versions PC et PS4, mais CD Projekt Red promet que cette MAJ sera proposée sur Xbox One le plus rapidement possible.





Correctif 1.04

Le nouveau correctif pour Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur les consoles PlayStation et PC. Pour les systèmes Xbox, nous travaillons pour que la mise à jour soit disponible dès que possible. Voici la liste des changements :

Quêtes

- Correction d'un problème lié à la réalisation de l'objectif final dans Contrat : Liberté de la presse

- Correction d'un problème avec le démarrage de la conversation avec Johnny à la fin de Life During Wartime.

- Correction d'un problème rare avec les PNJ n'appelant plus V si la quête A Like Supreme était abandonnée à mi-chemin.

- Correction d'un problème avec Nix qui n'allait pas dans son état par défaut dans Spellbound et KOLD MIRAGE.

- Correction de problèmes bloquant la progression dans I Fought The Law lorsque le joueur quitte la zone de quête.

- Correction de l'impossibilité de trouver Delamain dans Epistrophy.

- Correction d'un problème qui se produisait lors de la deuxième phase de la quête après avoir terminé la bataille de Pacifica avec Ozob et si celle-ci est jouée après la finale.

- Correction d'un problème avec les nomades qui n'étaient plus présents si le joueur quittait la zone de quête au milieu du combat dans With a Little Help from My Friends / Queen of the Highway.

Mappages ajustés et suivi de quête réactivé dans M'ap Tann Pèlen/I Walk the Line/Transmission.

- Correction des contraintes de liberté pour se lever et s'asseoir si aucune des conditions bleues n'est remplie dans Violence.

- Correction de problèmes de temps et d'espace causés en sortant de la zone de quête ou par l'abandon de la quête dans Following the River.

- Correction d'un problème avec la conversation avec Johnny qui ne débutait pas après avoir quitté l'hôtel dans Tapeworm.

- Correction d'un problème avec le blocage de la quête en quittant la zone de quête avant de gravir la colline dans Following the River.

- Correction de l'objectif "Aller au stand 9" qui ne se terminait pas si le joueur entrait trop rapidement dans la pièce dans Automatic Love.

- Correction des problèmes qui laissait Jackie assis dansThe Ripperdoc.

Autres corrections de quêtes

Jouabilité

- Correction de l'aperçu dans la fabrication d'armes.

Visuel

- Les apparitions soudaines de véhicules ont été réduites.

- Le passage de la perspective à la première personne à la troisième personne dans un véhicule a été accéléré.

- Correction de problèmes avec les animations manquantes des PNJ importants pendant les cinématiques.

Performance et stabilité

Amélioration de la stabilité, y compris diverses corrections de crash.

Divers

- Modification de l'effet clignotant sur les braindances pour réduire le risque d'induire des symptômes épileptiques. L'effet a été atténué et les flashs ont été réduits en fréquence et en amplitude.

- Suppression des chansons protégées par des droits d'auteur présentes dans le jeu avec la fonction «Désactiver la musique déposée» activée.

Spécifique au PC

- Changer la langue par défaut dans les paramètres du jeu la définit désormais correctement sur la langue de votre client Steam.

Spécifique aux consoles

- Amélioration de la qualité des reflets sur Xbox One et PlayStation 4 pour éliminer l'effet de bavure.

- Correction du succès "La Terre vaine" sur Xbox bloqué à 97% après avoir terminé toutes les missions nécessaires dans les Badlands.