Cyberpunk 2077 : voici la liste complète des correctifs et des changements de la MAJ 1.3

Depuis le début de l’année 2021, CD Projekt Red a continué à déployer des patchs et des mises à jour pour corriger son Cyberpunk 2077 qui s'améliore au fil des mois. S'il n'est pas encore à la hauteur du jeu qu'on méritait d'avoir, sachez que le studio polonais vient de dévoiler la liste des améliorations et autres correctifs prévus dans le patch 1.3. Il s'agit sans nul doute du plus gros travail effectué par les équipes depuis la sortie du jeu il y a déjà 8 mois, sachant que des DLC gratuits sont aussi proposés dans cette MAJ 1.3. On va bien sûr vous lister l'ensemble des changements, mais on retient la vue de la map qui a été grandement améliorée, l'augmentation du nombre de sauvegardes qui passe de 10 à 20, ou bien encore la possibilité de transporter un corps dans un ascenseur ; une révolution. Allez, trêve de blabla, place à la liste de tout ce qui a été changé ou modifié.





MISE À JOUR 1.3





Contenu additionnel

Une liste des DLC gratuits est disponible dans le menu principal en sélectionnant « Contenu additionnel ».

Le patch 1.3 apporte les DLC gratuits suivant :

Améliorations

La vue de la mini-carte durant la conduite a été améliorée, réduisant le niveau de zoom pour faciliter la navigation. Automatic Love - L'écran montrant les photos de Skye et Angel s'affichera nettement plus longtemps, ce qui permettra de choisir plus facilement entre les deux. Ajout d'une touche qui permet de réinitialiser la répartition des points d'avantages sur l'arbre de compétences d'un personnage. Augmentation du nombre d'emplacements de sauvegarde automatique de 10 à 20 et du nombre d'emplacements de sauvegarde rapide de 3 à 10 sur toutes les plateformes. Ajout de liens dans la Base de données vers les entrées du journal. Ajout d'une option d'accessibilité affectant le point au centre de l'écran, qui aide à réduire/éviter les mouvements trop brutaux. Vous pouvez l'activer dans Paramètres



GAMEPLAY

Correction d'un problème où les plans de fabrication des magasins de vêtements n'étaient disponibles que durant la première visite chez un vendeur.

Correction d'un bug qui se produisait après la découverte du camp des nomades et qui empêchait l'utilisation des armes et des objets du menu rapide.

Résolution d'un problème où pirater une cible neutre ne comptait pas dans le succès Salsa du daemon.

La fenêtre de tutoriel sur le contrôle des compétences n'apparaîtra plus lorsque l'indication « Non autorisé » s'affiche à l'écran.

V ne regardera plus vers le bas après avoir utilisé le voyage rapide.



Ajustement des fonctionnalités de plusieurs avantages.

L'avantage « Au tapis » fonctionne correctement sur les PNJ renversés et étourdis.

L'avantage « Intouchable » immunisera le joueur contre l'aveuglement de ses propres grenades aveuglantes.

L'avantage « Savant fou » augmentera bien le prix de vente de tous les objets.

L'avantage « Roi des hackers » vous confèrera une recette pour le piratage rapide Sifflet épique.

Les guitares de New Dawn Fades ne seront plus démontables et ne seront plus automatiquement démontées si vous possédez l'avantage « Ferrailleur ».

Les joueurs auront désormais vraiment une chance de récupérer un accessoire d'arme avec l'avantage « Pilleur de mécas ».



Corrections de bugs mineurs concernant la manière dont V se comporte lorsque les dialogues sont accélérés.

Correction d'un bug où le joueur pouvait rester bloqué entre les positions accroupie et debout après avoir passé un dialogue.

V ne rengainera plus son arme après avoir passé un dialogue tout en la tenant.

V ne restera plus coincé(e) dans une boucle après avoir passé le dialogue d'un appel holo tout en tombant dans l'eau.



Divers correctifs de fabrication et ajustements du prix des objets.

Il n'est plus possible d'exploiter la peinture épique « Sans titre 18 - Brancesi, 2021 » en la vendant et en la rachetant.

Ajout d'un paramètre de qualité aux plans de fabrication des fragments de Sandevistan.



Rééquilibrage et ajout de loot, correction de certains objets ne pouvant pas être ramassés.

Correction de certains objets non récupérables.

Correction de l'icône affichée en ramassant des chaussures.

Résolution d'un bug où les pistolets iconiques de Jackie pouvaient être ramassés comme butin en pleine rue à Northside.

Correction d'un exploit bug où le joueur pouvait récupérer les stocks du vendeur de DSX sur son cadavre après l'avoir tué dans Disasterpiece.

Suppression d'un butin dupliqué dans une activité du monde ouvert de Pacifica.

Correction de l'apparence d'un article de camelote.

Ajout d'un butin dans un coffre de butin vide derrière un Sex Shop à Corpo Plaza.

Correction d'un bug où l'on pouvait récupérer certains objets rares là où ils n'étaient pas censés être.

Du butin supplémentaire sera désormais récupérable sur Adam Smasher en plus du jeton d'accès.

Correction de certains coffres de butin qui ne s'ouvraient pas dans la tour de contrôle pendant With a Little Help From My Friends.

Suppression des lames Mantis légendaires dans le bureau de Royce dans La collecte.



Ajout de nouveaux objets et suppression de doublons dans les stocks de certains vendeurs.

Suppression de plans de fabrication en double dans les armureries de Vista Del Rey, du Glen, de Rancho Coronado, des Badlands et de Pacifica.

Ajout de certains plats dans le stock du vendeur de nourriture du parc à caravanes.



Correction du comportement et des visuels de plusieurs appareils.

Rectification sur les distributeurs automatiques dont l'apparence ne correspondait pas à ce qu'ils proposaient.

Optimisation de divers appareils.

Correction du texte affiché en scannant les machines de Crime signalé : Miettes.

Correction d'un bug où il était impossible d'utiliser le pad à côté du garage dans The Highwayman.

Correction de l'animation d'un ennemi distrait par un arrosage automatique.

Correction du texte non traduit affiché en scannant les distributeurs d'armes.

Correction d'un bug où les machines à pachinko dans la salle de Wakako étaient absentes.

Correction de la taille disproportionnée de la zone de collision des mines de proximité dans plusieurs quêtes.

Résolution d'un problème où les PNJ ne pouvaient pas être distraits des télés et des caméras dans Le casse.

Ajustement de l'apparence des antennes des points d'accès.

Ajout de l'interaction manquante avec un point d'accès dans Contrat : Les cobayes.

Correction des lumières de certains points d'accès.

Correction de la taille disproportionnée de la zone de collision des chaudières.

Suppression de l'icône de liaison personnelle redondante d'un appareil non interactif dans Contrat : Indemnités de départ.

Suppression d'un composant de scan redondant sur les étagères qui cachent les points d'accès.

Les PNJ tués par un monte-voitures ne passeront plus à travers et n'apparaîtront plus à sa surface.

Correction du texte non traduit affiché sur l'écran du confessionnal.

Les décorations holographiques n'auront plus de collision.

Correction du texte non traduit affiché en scannant un chariot élévateur.

Correction d'un bug dans Riders on the Storm où scanner chariot élévateur dans le camp des Raffens mettait en surbrillance un ennemi placé hors de portée du chariot.

Correction d'un bug où télécharger le pic à GLACE dans certains chariots élévateurs situés près d'une agression en cours à Kabuki pouvait les éteindre.

Les tourelles de plafond ne feront plus feu tant qu'elles ne seront pas face à leur cible.

Prendre le contrôle d'une caméra tout en nageant n'interfèrera plus avec l'IU, la caméra ou les animations.

Suppression de l'effet laser des caméras après avoir utilisé l'interaction « Griller les circuits » sur elles.

Ajout d'effets spéciaux pour l'utilisation de l'interaction « Griller les circuits » sur une caméra.

Correction d'un bug où prendre le contrôle d'une caméra éteinte pouvait la rallumer.

Correction d'un fil barbelé qui n'infligeait aucun dégât.

Ajout d'une animation manquante en se connectant à un appareil dans Contrat : Amis de longue date.

Les caméras de sécurité ne repèreront plus V une fois accroupi(e) ou caché(e) derrière un obstacle.

Correction du texte non traduit sur l'écran de l'interphone du Silver Pixel Cloud dans Blistering Love.