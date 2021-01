Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves n'était pas le 1er choix mais Cillian Murphy, CD Projekt dément fermement

Le premier tweet de 2021 du compte officiel de Cyberpunk 2077 date du 6 janvier et il n'est nullement question de présenter les meilleurs voeux pour cette nouvelle année, mais de démentir les propos tenus par un prétendu employé de CD Projekt Red, qui a écrit une longue diatribe sur les coulisses du développement du jeu sur Reddit, au point de remettre en question la qualité de certains aspects du jeu. Si jusqu'à présent, le studio polonais s'est toujours tenu à l'écart des rumeurs et autres on-dit, cette fois-ci, il a décidé de monter au créneau pour éradiquer des accusations qui sont en effet très graves.

Nous ne commentons pas les rumeurs en temps normal mais cette fois nous voulions faire une exception étant donné que cette histoire n'est tout simplement pas vraie.

Normally we don't comment on rumors but this time we wanted to make an exception as this story is simply not true.https://t.co/JuOTY2qJbM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 6 janvier 2021

Quelle est donc la teneur de ses propos pour que les dirigeants de CD Projekt Red décident de prendre la parole pour en faire un démenti ferme et officiel ? Pour commencer, sachez que ce prétendu développeur explique que les patchs importants qui sont censés corriger une grosse partie du jeu vont arrier avec du retard : la mi-mars selon l'insider, ce qui va à l'encontre du discours officiel qui annonçait janvier puis février. On apprend aussi que le moral des équipes est au plus bas depuis que l'affaire a éclaté et que Sony, principalement la branche Japon, est particulièrement furieux contre le studio polonais en raison du nombre important de remboursement et du fait qu'ils aient brisé une certaine forme de confiance, en ce qui concerne le retour-qualité. On imagine que CD Projekt Red a bénéficié de passe-droit pour pouvoir sortir le jeu en l'état, à la fois sur PS4 et Xbox One.



Mais ce n'est pas tout, l'homme qui balance sur Reddit donne aussi des détails sur le contenu du jeu final, dont une partie a été retiré, afin de pouvoir sortir le jeu dans les délais demandés, soit la date butoire du 10 décembre après déjà quatre reports successifs. Des morceaux entiers du jeu auraient été coupés pour ensuite les proposer en DLC gratuit par la suite au cours des mois suivant la sortie. L'insider précise d'ailleurs que le premier DLC arrivera en mars 2021.







Là où ça devient intéressant, c'est qu'on apprend que Keanu Reeves n'a jamais été le premier choix de CD Projet Red pour incarner le rockeur Johnny Silvergand, mais un certain Cillian Murphy, popularisé par la série Peaky Blinders et qu'on a aussi connu dans le rôle de L'Epouvantail dans la trilogue Batman de Christopher Nolan. D'après notre insider, le personnage qui avait été écrit pour Cillian Murphy était nettement plus fou au départ, avec un côté destroy très assumé et taillé pour le jeu de l'acteur britannique. De même, du côté du scénario, il était question que les enfants dans les rues de Night City se droguent également ; un aspect qui a été censuré in fine.



Avec de tels propos et autant de détails donnés sur les coulisses de Cyberpunk 2077, il est évidemment que les gens vont forcément se poser des questions, d'autant que suite aux nombreux mensonges dont le studio a fait preuve, il est désormais difficile de savoir où se trouve la part de vérité dans ce genre d'allégations. Du côté de certains journalistes, comme Jason Shreir, un dossier pour mieux connaître l'envers du décor pourrait surgir dans les prochains mois, les langues commenceraient effectivement à se délier petit à petit. Bref, on n'est pas prêt d'arrêter de vous parler du lancement si catastrophique de Cyberpunk 2077 et de la descente aux enfers d'un studio que beaucoup pensaient éthiquement irréprochable.