Cyberpunk 2077 : Gabe Newell (Valve) prend la défense de Cyberpunk 2077 et de CD Projekt Red

C'est à l'occasion d'une grosse interview accordée à TVNZ , un média néo-zélandais que Gabe Newell s'est exprimé autour des polémiques qui entourent le jeu Cyberpunk 2077, au coeur d'une débacle depuis la sortie du jeu le 10 décembre 2020. Pour le co-fondateur de Valve Software, il est préférable de voir le moitié plein plutôt qu'à moitié vide et il est formel : Cyberpunk 2077 a du génie. Il relativise les soucis techniques et les bugs qui sont systématiquement pointés du doigt, expliquant que tous les jeux sont forcément victimes de bugs et que de manière générale, les joueurs ne réagissent pas de manière aussi virulotente.

Dans l'industrie du jeu vidéo, les attentes sont parfois immenses et quand vous parvenez à contenter les joueurs, ils le font savoir. C'est aussi le cas dans le cas contraire. C'est l'un des charmes de notre milieu. Il y a des aspects du jeu qui sont géniaux, et qui prouvent qu'un travail énorme a été réalisé. Il est injuste de s'acharner sur les développeurs car le simple fait de sortir un jeu aussi complexe et ambitieux est vraiment impressionnant.

Pour Gabe Newell, il y a donc un acharnement envers le jeu et le studio qui n'est pas mérité. Il explique cependant que cette situation inédite doit permettre au studio polonais de s'améliorer.

Je pense que les développeurs de Cyberpunk 2077 prennent cette situation comme une opportunité. Ils vont pouvoir apporter des améliorations qui vont perfectionner le jeu et donc le rendre meilleur. CD Projekt Red est connu pour être un studio qui sort des jeux de qualité, qu'ils continuent d'améliorer avec le temps. Je suis persuadé qu'ils vont réussir à rendre leurs joueurs très heureux à la fin.

Pour terminer, le journaliste TVNZ demandé l'avis de Gabe Newell sur la décision de Sony de retirer le jeu du PlayStation Store. Pour le patron de Steam, le constructeur japonais a pris cette décision en connaissance de cause et que cette décision inhabituelle est bien réfléchi. En revanche, Newell explique qu'il n'a jamais été question de supprimer le jeu de Steam. D'un autre côté, c'est la meilleure des versions.