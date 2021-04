Cyberpunk 2077 : "Abandonner le jeu n'est pas une option", clame CD Projekt Red

Cela fait 5 mois maintenant que Cyberpunk 2077 est devenu la risée du jeu vidéo, écorchant au passage la réputation du studio CD Projekt Red, pris en flagrant délit de mensonge et de trahison auprès des joueurs. Depuis, le studio polonais fait tout pour essayer de regagner la confiance de sa communauté, à commencer par le déploiement des patchs correctifs, tout en essayant de suivre au plus près les objectifs qu'ils se sont fixés au cours de l'année 2021 pour réparer leur jeu, et fournir le patch next gen' que beaucoup attendent avec impatience. En attendant, le jeu n'est toujours pas revenu à la vente sur le PlayStation Store ; un manque à gagner important qui ne décourage pas pour autant les responsables du studio et de ce nauvrage. Adam Kicinski, CEO de CD Projekt Red, qui s'était excusé face-caméra en décembre dernier s'est exprimé chez Reuters pour rappeler que Cyberpunk 2077 est un jeu auquel le studio croit toujours aussi fort. Ce dernier bénéficiera de tout le soutien et le support des équipes inernes, afin de ne pas laisser sombrer dans l'indifférence la plus totale.

Je ne vois aucune option qui nous pousserait à laisser tomber Cyberpunk 2077. Nous sommes persuadés que nous pouvons amener le jeu au résultat dont nous serons fiers, afin qu’il puisse se vendre pendant plusieurs années à venir encore.

Compte-tenu des ventes énormes générées par le jeu (13 millions d'exemplaires vendus la semaine de sa sortie), CD Projekt Red a bien l'intention de capitaliser sur la licence, et d'en faire d'autres suites, comme il a été rappelé lors de la présentation aux investisseurs il y a quelques semaines de cela. Il faut donc déjà commencer par réparer le jeu, sortir le patch next gen', et déploiement les différents DLC pour le maintenir en vie, et pourquoi pas relancer la machine.