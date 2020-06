Cyberpunk 2077 : 25 minutes de gameplay brutes et non commentées, parfait pour l'immersion

Bien décidé à se faire pardonner d'une sortie repoussée de plus de deux mois, Cyberpunk 2077 n'a pas encore terminé son exhibition : après un nouveau trailer notre preview et une ribambelle de screenshots et d'artworks , le FPS-RPG monstrueusement attendu se montre à travers vint-cinq minutes de gameplay affriolantes. Ceux s'étant penchés sur les médias de la semaine dernière remarqueront qu'il s'agit de la séquence déjà montrée par CD Projekt RED mais, cette fois-ci, sans aucun commentaire : une petite demi-heure en totale immersion dans la ville décadente de Night City, donc, soit un excellent moyen d'aborder l'ambiance sombre et futuriste sur laquelle repose tant d'espoirs.Cyberpunk 2077 est attendu pour le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One : le jeu sera également rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X, avec un patch arrivant "plus tard" pour bénéficier d'une version véritablement next-gen.