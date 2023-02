Crime Boss : du gameplay pour le FPS avec Kim Basinger et Michael Madsen, ça fait pas rêver

Crime Boss : Rockay City était annoncé par le studio INGAME et l'éditeur 505 Games. Le jeu avait fait beaucoup parler de lui en raison de son casting 5 étoiles, du moins si vous aimez les vedettes des années 80 et 90. Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanilla Rice et enfin Chuck Norris, tous sont en effet réunis dans ce FPS dont l'ambiance est à mi-chemin entre Payday et GTA Vice City, du moins dans ses cinématiques. Parce qu'une fois le jeu lancé, le délire est nettement moins probant. D'ailleurs, une nouvelle vidéo de gameplay vient d'être publié et ce n'est malheureusement pas elle qui va rassurer les joueurs, en raison d'une séquence qui n'apporte pas grand-chose et ne fait pas rêver. Il s'agit du premier épisode, Lost Candy, dans lequel on voit le personnage de Michael Madsen faire connaissance avec celui de Kim Basinger, avantde basculer à une séquence de shoot sur une autoroute infestés de criminels issus d'un gang hispanique. Tout est convenu et déjà-vu / déjà-joué, des graphismes au gameplay qui semble avoir quelques années de retard. Espérons que le jeu nous offre d'autres surprises, parce que pour le moment, c'est assez anecdotique. La sortie du jeu est attendue pour le 28 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.









