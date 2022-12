Crime Boss : le FPS avec Chuck Norris et Kim Basinger s'offre 6 min de gameplay

S'il y a bien un jeu qui a fait beaucoup parler de lui lors des Game Awards 2022, c'est Crime Boss Rockay City. Avec son casting Hollywood 90's cinq étoiles, difficile de ne pas en parler, surtout quand on sait que dans le jeu Chuck Norris cotoie Kim Basinger et Vanilla Ice, pour ne citer que ces trois-là. A leurs côtés, on retrouve aussi des noms tels que Michael Madsen, Danny Trejo, Michael Rooker et même Danny Glover qui s'affiche avec son look de flic dans L'Arme Fatale. Si le premier trailer ne nous a pas permis de juger des mécaniques de gameplay, voici une vidéo de gameplay de plus de 6 minutes où l'on assiste à un braquage de banque aux côtés d'autres malfrats, contrôlés par d'autres joueurs connectés. Difficile en effet de ne pas évoquer Payday quand on y voit quelques ressemblances, sachant qu'il est possible de faire l'aventure seul ou à plusieurs. On vous laisse juge de vous-même et on rappelle que Crime Boss Rockay City arrivera sur PC (exclusivité sur l'Epic game Store), PS5 et Xbox Series le 28 mars 2023 prochain.