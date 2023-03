Crime Boss : le jeu avec Michael Madsen, Kim Basinger et Chuck Norris est sorti dans l'indifférence la plus totale

ichael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanilla Rice et enfin Chuck Norris dans un seul et même jeu. Mais dès lors que les développeurs de INGAME Studios ont commencé à montrer du gameplay, la hype a aussitôt disparu. Présenté comme un FPS s'inspirant de Payday, ce Crime Boss a surtout montré qu'un casting, aussi prestigieux soit-il, ne suffit pas pour faire vendre un jeu. Résultat, le jeu est sorti sur PC depuis le 28 mars dernier, dans l'indifférence la plus totale. Un trailer de lancement a même été partagé sur YouTube sur la chaîne de 505 Games, mais vu le nombre de vues (232), on peut en effet se dire que personne n'est au courant que Crime Boss est disponible. Le jeu est aussi censé arriver sur PS5 et Xbox Series, mais ce ne sera pas pour tout de suite visiblement...