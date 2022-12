Crime Boss : Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Trejo et Vanilla Ice réunis dans ce FPS, 1er trailer

Il y a eu de belles surprises lors des Game Awards 2022 cette nuit, et parmi les annonces inattendues, Crime Boss est parvenu à se faire hautement remarquer. Pas étonnant quand on voit l'effort (financier avant tout) qui a été mis dans le choix de son casting. Visez un peu : Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanilla Rice et enfin Chuck Norris, ils ont tous été réunis autour de ce FPS qui semble s'inspirer de GTA Vice City pour son ambiance très 80's et cette ville qui fait très Miami, mais aussi Payday pour son concept de braquage à plusieurs. Si les images de gameplay se sont confondues avec celles de nos stars de Hollywood, on sait que l'histoire de ce Crime Boss se situera entre les Etats-Unis et le Vietnam, avec sans doute des séquences flashback. C'est l'oeuvre de INGAME STUDIOS, un nouveau studio composés de 70 développeurs tchèques qui font ce jeu sous la tutelle de 505 Games.



La sortie de Crime Boss est attendue pour le 28 mars 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.