Crime Boss Rockay City : du nouveau gameplay avec Michael Rooker et Michael Madsen, c'est très old school

Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanilla Rice et enfin Chuck Norris au casting, il y a de quoi vendre du clic. Mais depuis que le gameplay a été révélé, sans aucune tricherie, le soufflé est bien retombé. Et on ne pourra pas dire que cette nouvelle séquence a de quoi s'enthousiasmer, vu le feeling très old school qui se dégage de cet affrontement archi mou dans un port de la ville de Rockay City. Le jeu semble néanmoins reprendre des mécaniques à un certain Payday avec des braquages à réaliser, en choisissant ses méthodes avant de se lancer à l'assaut. Evidemment, on attendre un premier hands-on avant de tirer des conclusions trop hâtives, sachant que le jeu a été repoussé à 2023 sans plus de précisions, alors qu'il devait arriver le 28 mars 2023.