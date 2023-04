Test Crime Boss : le jeu avec Chuck Norris et Kim Basinger est un échec total, voici toutes les notes

son casting 5 étoiles réunissant des stars de Hollywood des années 90 telles que M











ichael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanilla Rice, ou bien encore Chuck Norris, Crime Boss : Rockay City a été pour le moins médiatisé. Mais dès lors que son gameplay a été dévoilé, la hype est vite retombé, sans oublier des prises de parole pas très bien amenées. Nos intuitions n'étaient de toutes les façons pas erronnées, puisque les tests dans le monde viennent de tomber, et sans surprise, c'est un échec total. Avec une note moyenne de 51% sur Metacritic pour la presse , le jeu n'a convaincu personne et prouve bien que tous ces acteurs embauchés étaient là pour faire parler du jeu. Il en ressort un FPS mou, sans aucune originalité, avec une IA complètement aux fraises et un côté très clinique qui ne donne guère envie d'aller plus loin dans cet espèce de Payday du pauvre. Le public est d'ailleurs du même avis, puisque l'avis des joueurs se chiffre à 5.4/10, avec là aussi les mêmes défauts qui sont pointés du doigt. Bref, un jeu à oublier rapidement !

Avec

IGN : 4/10

Crime Boss: Rockay City est une boule d'air trop ambitieuse sur tous les fronts, de son gameplay bâclé d'instant en instant à son doublage largement abyssal – dont le pire ressemble à des prises simples épissées avec des erreurs intactes.



NME : 4/10

Un tireur de qualité inférieure qui est diminué par l'argent dépensé pour la musique sous licence et le doublage de cascadeurs, Crime Boss pourrait être le plus grand "si seulement" de l'année, car vous pouvez voir de bonnes idées abandonnées par une écriture médiocre, des tirs lamentables et un jeu qui on a l'impression que tout son argent a été dépensé pour les one-liners de Chuck Norris au lieu de faire en sorte que le jeu se suffise à lui-même sans ces problèmes. Une déception.



TheGamer : 4/10

Crime Boss est un jeu en guerre contre lui-même. Les trois modes offrent quelque chose, mais aucun d'entre eux ne fait aussi bien leur travail spécifique. Pendant ce temps, les personnages et l'écriture qui entourent ces missions se sentent douloureusement bloqués en 2011. Et la personnalisation est soit limitée soit aléatoire d'une manière qui donne l'impression que vous n'avez jamais tout à fait le contrôle de votre chargement.



GGRecon : 4/10

Crime Boss Rockay City est un récit édifiant sur la façon de budgétiser efficacement un jeu vidéo, et un excellent exemple de la façon dont les jeux doivent avant tout se sentir et bien jouer. Il y a de bonnes idées enfouies au plus profond de ce jeu, et la combinaison roguelike/Payday est un concept véritablement nouveau que j'aimerais voir exploré dans un projet plus ciblé. Cependant, utiliser une distribution vocale de talents hollywoodiens après leur apogée est un choix qui n'ajoute rien au jeu, et ce n'est pas suffisant pour me distraire du gameplay superficiel qui était déjà bien meilleur il y a dix ans.



Metro GameCentral : 3/10

Un clone peu aimable, répétitif et fade de Payday qui gaspille son casting rempli de célébrités sur un scénario tout aussi médiocre.



Game Informer : 3/10

Crime Boss: Rockay City est la preuve que le pouvoir des stars n'est pas tout. En fait, c'est un rappel qu'un casting de célébrités ne fait rien pour un jeu quand il n'y a rien d'intéressant ou d'amusant pour le soutenir. Lorsque des bogues de fin d'exécution apparaissent, Crime Boss est misérable, mais même lorsque je mène une mission sans bogue, je suis témoin d'une vision douloureusement ennuyeuse du crime organisé. À son meilleur, Crime Boss fonctionne – je peux tirer des armes sur des ennemis, vider des coffres de banque et des entrepôts pour le butin, regarder des cinématiques avec des visages et des voix reconnaissables et développer mon empire – mais cela ne capte jamais mon attention de manière significative ou mémorable. Au lieu de cela, cela me pousse de plus en plus loin, ne me laissant aucune envie de retourner à Rockay City.





Hardcore Gamer : 7/10

Si vous aimez les jeux rogue-like et les films policiers des années 90 et que la répétitivité ne vous dérange pas, Crime Boss: Rockay City pourrait vous convenir. Mais ceux qui pensent que cela peut être un clone de Payday ou de GTA, ce n'est pas complètement l'un ou l'autre.



Everyeye.it : 7/10

Si les développeurs tiennent leur promesse de publier de nouveaux contenus gratuits et de résoudre certains problèmes, le premier travail du studio basé à Brno pourrait se tailler une petite place dans le paysage du jeu, également grâce à son coût abordable.



SpazioGames : 6.8/10

Malgré ses nombreux défauts, Crime Boss Rockay City est souvent amusant et vous fera vous demander ce qui se serait passé si vous aviez décidé d'aborder les choses différemment. Malheureusement, le jeu ne semble pas si raffiné et, à part quelques problèmes techniques sur PC, sa structure ne donne pas assez de crédit à certaines de ses bonnes idées de conception.



SECTOR.sk : 6.5/10

Crime Boss se veut majestueux, mais le jeu ne le fait pas très bien. Ce n'est pas vraiment mauvais, mais malgré tous les efforts pour être pompeux, cela semble très bon marché. L'idée est bonne, mais la réalisation laisse à désirer. D'autre part, le jeu convient aux débutants dans le genre d'action coopérative.



GameStar : 6.3/10

Si vous vous attendez à un nouveau Payday ici, vous serez forcément déçu. Crime Boss: Rockay City a de nombreuses fonctionnalités intéressantes et de bonnes idées, mais ne poursuit la plupart d'entre elles qu'à contrecœur.



Inverse : 6/10

Rockay City a quelque chose d'intéressant dans sa nouvelle structure de campagne, et son prix modeste actuellement réduit à 31,99 $ en fait une véritable aubaine. Mais il n'y a pas assez pour comprendre que cela justifie que quiconque reste plus qu'une nuit au hasard avec des copains. L'ensemble du projet est clairement un hommage affectueux aux jours de gloire des films d'action des années 90, mais l'exécution sourde passe à côté de la cible. Mais combien de temps cela peut-il retenir votre attention lorsque votre temps de jeu multijoueur est bien mieux dépensé ailleurs ?



GamingBolt : 5/10

Crime Boss: le gameplay de Rockay City est gâché par une myriade de bugs, un gameplay insensé et ennuyeux et un grave manque de plaisir malgré ses meilleures tentatives pour avoir la présence de GTA et les mécanismes de Payday, qui sont tous deux de bien meilleurs jeux.



GameSkinny : 5/10

Crime Boss essaie d'assembler un tas de contenus identiques générés de manière procédurale avec quelques visages hollywoodiens et de l'appeler un jeu vidéo, mais finit par ne pas être grand-chose du tout.



Comicbook.com : 5/10

Crime Boss : Rockay City n'est pas un jeu terrible, mais c'est un jeu qui ne parvient même pas à effleurer la surface de son propre potentiel. Parfois, la médiocrité est pire que d'être mauvaise, surtout lorsque tous les concepts les plus uniques du jeu semblent à moitié cuits et que l'expérience de jeu de base est au mieux moyenne. Pour un jeu qui établit des parallèles immédiats avec d'autres jeux criminels coopératifs très réussis, Crime Boss ne parvient pas à se démarquer et essaie de dissimuler cela avec des performances gimmick-y Hollywood.



Gamereactor UK : 5/10

Pour tous ceux qui recherchent un Payday fastueux inspiré des années 90 (parce qu'il y a suffisamment de braquage pour que je veuille comparer les deux) qui double son gameplay de tir d'action à la première personne, alors cela vous donnera au moins quelques des heures de plaisir avant de vouloir consacrer votre temps à quelque chose avec plus de longévité.



Screen Rant : 5/10

Dans son état actuel, Crime Boss: Rockay City ressemble à un criminel en herbe de bas niveau essayant de s'enrichir rapidement dans une rue peuplée de tireurs multijoueurs qui font déjà mieux.



Shacknews : 5/10

Si l'idée de jouer à un jeu de tir entassé sur une édition moderne de Drug Wars, pleine de cascades pseudo ironiques et de gadgets roguelike semble être un bon moment, j'ai un jeu pour vous. Le seul jeu pour vous, vraiment. Tout snark mis à part, je ne pense pas avoir déjà joué à un jeu comme Crime Boss: Rockay City. C'est un swing massif et un gros raté, avec suffisamment de force pour casser le mur du son pendant que la balle reste dans le gant du receveur. Ce n'est ni une entreprise cynique comme Sharknado, ni un raté à petit budget que vous vous attendez à voir chahuter une équipe de robots marionnettes. C'est bizarre, bruyant et étrange. Franchement, je suis surpris que Christopher Walken ne se soit pas présenté.