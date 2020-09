Crash Bandicoot 4 : du multijoueur en local ? La rumeur se confirme avec une boulette

En attendant qu'Activision officialise tout ça, on rappelle que Crash Bandicoot 4 : It’s About Time débarquera chez nous le 2 octobre prochain sur Xbox One et PS4.



Crash, Coco, Fake Crash et Fake Coco composeront le casting du multi en local. En toute logique, aucun classement en ligne ne sera proposé, et les stats seront systématiquement remises à zéro après une session.



Lorsque l'on programme la mise en ligne d'un article, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise manipulation ou d'un bug technique. Nos confrères espagnols d'IGN viennent d'en faire l'amère expérience avec Crash Bandicoot 4 : It’s About Time. En effet, un article révélant l'existence d'un mode multijoueur en local - qui avait déjà fait l'objet de rumeurs en juin dernier - s'est retrouvé sur la Toile avant d'être retiré dans la foulée. Pas assez vite manifestement, puisque son contenu a été intégralement repris sur les forums, dont ResetERA Ainsi, on apprend que dans "Bandicoot Battle", deux à quatre joueurs pourront régler leurs comptes à travers une série de courses (Checkpoint Race), où le but sera de franchir le plus grand nombre de checkpoints pour remporter la victoire. A noter que les autres joueurs présents sur la piste apparaîtront sous une forme spectrale. Toujours dans cet esprit de compétition, "Crate Combo" demandera de briser le plus de caisses possible, sachant que leur valeur augmentera selon la durée de notre combo. Voilà pourquoi il faudra veiller à ce que le compteur ne tombe pas à zéro au fil des boîtes pulvérisées.Enfin, il y aura également de la coopération (Pass N. Play) avec laquelle les joueurs pourront progresser dans les niveaux de la campagne principale en alternant les personnages. D'ailleurs, que ce soit en compétitif ou en coopération,