Crash Bandicoot 4 It's About Time : 3min de gameplay inédites, des bonds et de la bonne humeur

Dévoilé la semaine dernière en grande pompe, Crash Bandicoot 4 It's About Time continue de se préciser : après la probable existence d'un multijoueur en local et l'arrivée de DLC , c'est du côté d'IGN qu'il faut désormais se tourner puisque le site américain vient d'obtenir trois minutes de gameplay inédites, compilant plusieurs extraits colorés.L'occasion de faire le point sur de nouvelles mécaniques et le retour d'anciennes fonctionnalités dans une vidéo commentée : pas de doute, on est bien là sur un véritable Crash à l'ancienne, pour le coup développé par Toys For Bob, auteur de la Spyro Reignited Trilogy.Bref, rendez-vous le 2 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One : pour les possesseurs de PC et de Switch, sachez qu'Activision étudie toujours faisabilité d'une sortie sur ces plateformes.