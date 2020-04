Coronavirus : un employé de Capcom testé positif, la firme remonte les pistes

Si la plupart des studios ont opté pour le télétravail, cela n'empêche pas quelques malheureux développeurs d'être personnellement touchés par le coronavirus : c'est notamment le cas de Capcom, et plus précisément de la branche originelle, au Japon, avec un employé déclaré positif au Covid-19.Sans en révéler l'identité, la firme d'Osaka déclare dans un communiqué travailler avec les autorités sanitaires locales pour gérer la situation au mieux et retracer le parcours du concerné, dans le but de déceler l'origine ou les contaminations potentielles.On souhaite bien évidemment que le malade se remette vite de ses maux et que l'entreprise ne soit pas trop percutée par l'incident, à l'instar de Kojima Productions, également touché par la pandémie dans un cas très similaire . Quant à vous, n'oubliez pas : restez à la maison et de, peut-être , profiter de Resident Evil 3, conçu justement par Capcom dont la sortie est prévue dans deux petits jours.