Coronavirus : Amazon contraint d'arrêter la vente de jeux vidéo en France (et pas que)

Cela faisait quelque temps que l'affaire lui pendait au nez et la justice française ne l'a pas loupé : le géant Amazon se voit désormais contraint de limiter ses activités aux "commerces essentiels". Le tribunal judiciaire de Nanterre a ainsi déclaré que la plateforme ne respectait pas les normes de sécurité de ses employés et, pendant cette période de crise sans précédent, la sentence est alors claire et nette : seules la vente et livraison de produits primordiaux - du secteur alimentaire, médical et de l'hygiène - sont autorisées, empêchant alors la distribution de toutes les autres denrées. Dans le cas du milieu culturel, les jeux vidéo sont évidemment concernés et nul doute que le marché devrait en prendre un sacré coup, Amazon résultant aujourd'hui d'une part importante des ventes du Dixième Art.



Cette interdiction est valable jusqu'au 15 mai et pourrait bien sûr être renouvelée si la situation sanitaire ne s'arrange pas dans l'Hexagone. Notons qu'en cas d'infraction, Amazon s'exposera alors à une amende d'un million d'euros par débordement constaté et par jour : c'est beaucoup et le géant de l'e-commerce s'est d'ailleurs plaint de la situation dans un post officiel, se déclarant " perplexe compte tenu des preuves concrètes apportées sur les mesures de sécurité mises en place". La firme compte justement faire appel mais prévient de la fermeture probable de ses centres de distribution. Sacrée galère.