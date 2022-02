Company of Heroes 3 : présentation des missions, qui s'adapteront mieux au profil du joueur

Alors que la date de sortie pour Company of Heroes 3 n'est toujours pas connue, les développeurs de Relic Entertainment sont de retour avec une nouvelle grosse vidéo. La dernière fois que ces derniers étaient intervenus, c'était pour présenter le campagne solo et ses nouveautés. Aujourd'hui, il est questions d'apprfondir un peu plus le sujet, avec des détails sur les missions qui seront présentes dans le jeu. Avec cet épisode, Relic Entertainment veut apporter plus de rejouabilité qu'auparavant, et c'est pourquoi il a été décidé d'introduire ces missions qui sont capables de s'adapter au joueur, à ses décisions qu'il prend pendant le jeu. L'I.A. a été grandement développée pour qu'elle puisse être plus réactive et plus organique, pour reprendre le terme de l'un des responsables de la production. Ces derniers tiennent aussi à prévenir les puristes que des changements historiques peuvent avoir lieu si jamais ils sont aux commandes de troupes américaines ou britanniques. D'ailleurs, Relic Entertainment s’arrête également sur les grandes batailles et lieux emblématiques que les passionnés d’histoire retrouveront dans le jeu, sans oublier les petits récits méconnus de la Seconde Guerre mondiale qui ont également caractérisé ces temps troublés.