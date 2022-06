Company of Heroes 3 : la destruction des environnements expliquée par les développeurs

Company of Heroes 3 depuis plusieurs mois maintenant, en avril très exactement, lorsque Relic Entertainment nous parlait de l'authenticité de la guerre dans un carnet de développeurs. Le studio canadien est de retour pour cette fois-ci nous parler d'un élément de gameplay majeur du jeu : la destruction. Toujours dans cette optique d'être le plus réaliste possible, Relic Entertainment explique qu'un nouveau système de destruction a été développé en interne pour rendre les débris plus réalistes. On apprend que les objets 3D de chaque bâtiment ont été fragmentés et les matériaux réagissent comme dans la vraie vie, comme le bois et la brique par exemple. On apprend que ce fut un véritable défi pour l'équipe de développement, puisque ce système nouveau a demandé beaucoup de temps et d'effort, impliquant aussi bien des techniciens 3D comme des programmeurs ou des tech-artists. Fiers de leur travail, les développeurs ont même ajouté qu'ils sont persuadés que les joueurs vont utiliser la pause tactique pour

On était sans nouvelle dejouer avec la caméra et profiter de toutes ces destructions. Mais ces bâtiments qui s'écroulent de manière réaliste ne sont pas là uniquement pour renforcer l'aspect visuel, il est aussi possible de tirer parti de ces débris pour notamment se mettre à couvert.La sortie de Company of Heroes 3 n'est toujours pas connue en revanche... On patiente.