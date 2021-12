Company of Heroes 3 : la campagne solo présentée dans une vidéo commentée par les développeurs

Annoncé l'été dernier, Company of Heroes 3 poursuit sa petite campagne promotionnelle avec des nouvelles qui nous viennent du front alors que Noël approche à pas de géant. Il est question cette fois-ci de mettre l'accent sur la campagne solo, à travers une vidéo dite "carnet de développeurs" où quelques uns des responsables du jeu chez Relic Entertainment détaillent ce qui nous attend dans le jeu. C'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur les origines de la nouvelle Carte de Campagne Dynamique, mais aussi sur quelques uns des nouveaux systèmes, sur les décisions qui reviendront aux joueurs et la manière dont cette Campagne Dynamique affectera le gameplay stratégique. Il sera également possible d’en découvrir plus sur les nouvelles mécaniques et ressources sur la Carte de Campagne Dynamique comme les Partisans, les forces aériennes et navales et la manière dont ces systèmes peuvent être utilisés pour changer la dynamique du conflit.



La sortie de Company of Heroes 3 est attendue, sans précision, pour l'année 2022 sur PC.