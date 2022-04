Company of Heroes 3 : l'authenticité de la guerre au coeur d'une nouvelle vidéo

Puisque la date de sortie de Company of Heroes 3 n'est toujours pas d'actualité, SEGA et le studio Relic Entertainment peuvent continuer à nous parler des aspects qui ont façonné le développement du jeu. Aujourd'hui, l'équipe en charge de la production reviennent sur l'authenticité et le réalisme qui ont occupé l'esprit des développeurs. Et malgré le fait qu'il s'agisse d'un jeu de stratégie en temps réel, il était important pour que le moindre détail soit présent dans le jeu, comme les dégâts visibles sur les véhicules causés par l'artillerie. Il ne sera pas rare de voir l'impact des balles apparaître au fil des combats. De même, dans la modélisation de chacun des véhicules, tout a été minutieusement élaboré, qu'il s'agisse d'accessoires ou d'outils offensifs, même s'ils ne sont pas visibles à l'oeil nu d'emblée. Si Company of Heroes 3 se veut réaliste, il n'oublie pas la notion de spectacle et les concepteurs du jeu n'ont pas hésité à avaler des heures de documentaires et de films sur la Seconde Guerre Mondiale pour que le rendu soit le plus fidèle possible. C'est le cas pour les armes, mais aussi les explosions et l'impact que cela peut généré après coup. On sent l'investissement de chacun dans ce Dev Diary, et il nous tarde désormais de connaître la date de sortie du jeu.