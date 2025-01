Clair Obscur Expedition 33 : du gameplay, des créatures qui parlent français et une date de sortie

Bien sûr que parmi les jeux que Xbox a montré lors de son Developer_Direct, il y avait Clair Obscur Expedition 33. Il faut dire que depuis son reveal en Juin 2024, le jeu ne fait que prendre de la hype auprès des joueurs amateurs de RPG, et même plutôt de J-RPG. Le titre développé par les Français de Sandfall Interactive sortira le 24 avril prochain, soit le même jour que Fatal Fury City of the Wolves, mais pas de problème, on n'est pas vraiment dans la même typologie de jeu. Mais peu importe, l'heure est à la découverte un peu plus de son univers, mais aussi de son gameplay, avec cette approche de combat au tour par tour que beaucoup chérissent certes, mais que d'autres craignent. Mais pour l’équipe de Sandfall Interactive, il était important d'avoir un gameplay qui repose sur une véritable profondeur stratégique. Mais Clair Obscur Expedition 33 propose aussi d'autres éléments qui se déroulent en temps réel, mais les développeurs savent qu'il faut que le jeu reste accessible à tout le monde et a donc instauré plusieurs options de difficulté. L'exemple qui est pris c'est le timing d'un jeu Sekiro qui n'est pas forcément à la porte de tous, et donc selon le niveau choisi, les fenêtres pour parer ou esquiver seront plus ou moins généreuses.







Côté graphismes et direction artistique, on apprend que Clair Obscur Expedition 33 s'inspire l’Art Déco de la Belle Époque française et des JRPG classiques, et pour ce faire, Sandfall Interactive a fat appel à Nicholas Maxson-Francombe pour s’éloigner des conventions vidéoludiques habituelles. Il révèle que son travail s'est inspiré par les textures céramiques, notamment au niveau des formes, ce qui a influencé sa façon de concevoir les environnement mais aussi les ennemis. A noter que le jeu a été développé sous Unreal Engine 5, ce qui explique aussi en partie la qualité incroyable de son rendu visuel. Mais pas que... La sortie de Clair Obscur : Expedition 33 est donc attendue pour le 24 avril prochain sur PC, PS5, Xbox Series X/S.