Clair Obscur Expedition 33 : dans les coulisses de la musique et le thème principal

Sans doute l'un des projets français les plus attendus et les plus hypants de ces 10 dernières années, Clair Obscur Expedition 33 nous propose aujourd'hui de plonger au sein de sa musique, et de la manière dont elle a été composée. A travers deux vidéos, on va en effet comprendre le processus de création musicale de cette bande originale composée par Lorien Testard. Ce dernier nous explique d'ailleurs son amour pour le jeu vidéo, et la musique du jeu vidéo surtout, qui l'a bercé depuis son plus jeune âge. En plus de sa passion, on découvre le thème principal musical du jeu, qui a été interprétée par Alice Duport-Percier, chanteuse et compositrice vocale, contactée par Lorien Testard en plein COVID pour travailler sur le projet. On a d'ailleurs droit à un petit extrait en vidéo.

« Je suis ému de partager avec vous aujourd’hui le thème principal de Clair Obscur: Expedition 33 » déclare Lorien Testard. « Nous avons enregistré et filmé cette version orchestrale d’Alicia sur une session inoubliable de trois jours. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et votre soutien. C’est une immense joie de sentir que notre musique résonne en vous. »



La sortie de Clair Obscur Expedition 33 est attendue pour le 24 avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.