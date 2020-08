Civilization VI : la mise à jour d'août se dévoile, une expérience toujours plus complète

Firaxis viennent de sortir une vidéo expliquant point par point, et clairement, les nouveautés de la prochaine mise à jour à paraître le jeudi 27 août pour Civilization VI.



Entre autres, parmi les grosses nouveautés de l'update, on comptera le Sélecteur de Merveilles Naturelles ainsi que le Mode Technologies et Dogmes Aléatoires : le premier permet de sélectionner de façon manuelle les merveilles naturelles, qui seront ensuite générées de façon aléatoire sur la carte. Cela permet ainsi de personnaliser grandement son expérience, par exemple en excluant les merveilles déjà vues ou en ne se limitant qu'à celles que vous aimez bien.



Ensuite, le Mode Technologies et Dogmes Aléatoires cache la position et le nom des technologies et des dogmes : de plus, leurs coûts et leurs conditions deviendront aléatoires. De quoi ajouter un peu plus de piment à la partie. Toutefois, les bénéfices de complétion, eux, ne changeront pas.



Enfin, les développeurs mettent l'accent sur les ajustements faits suite aux retours des joueurs : des changements au niveau des feux de bois et de jungle qui auront tendance à brûler plus longtemps ainsi que les effets de la Place de la Gouvernance. Tous les détails seront précisés par le studio prochainement.



Évidemment, la mise à jour est entièrement gratuite : il n'y a plus qu'à patienter sagement pour en profiter.





Bien décidé à optimiser le plus parfaitement possible leur bébé, les petits gars de chez