Sid Meier’s Civilization VI : le jeu rejoint le Xbox Game Pass, tous les détails

Sorti sur PC en octobre 2016, puis deux ans plus tard sur Nintendo Switch, et enfin en novembre 2019 sur PS4 et Xbox One, Civilization VI va avoir droit à une sortie sur le Xbox Game Pass. De quoi relancer l'intérêt autour de ce titre qui avait séduit les amoureux du 4X, qui permettait de profiter de plusieurs cultures et civilisations. Espagne, Inde, Allemagne, Kongo (oui avec un K), Italie, Egypte, Grèce, les Sumériens, ce n'est pas moins de 27 civilisations qui sont proposés pour les membres du Xbox Game Pass. On rappelle qu'il est possible d'améliorer la culture de son peuple, de jouer avec la foi de ce dernier en construisant des monuments religieux, mais aussi de faire valoir la puissance militaire. 2K Games précise néanmoins qu'il s'agit juste du jeu de base qui est disponible sur le Xbox Game Pass, le reste des DLC étant vendu à part. Pas folle la guêpe.