Civilization VI : Simon Bolivar se dévoile dans une vidéo d'intriduction

Dans le cadre du nouveau season pas "New frontier" de Civilization VI, le studio de développement Firaxis nous dévoile une vidéo introductive qui nous présente Simon Bolivar, leader de la Grande Colombie. Le libérateur de l'Amérique Latine, profitera de jolis avantages militaires au combat. En effet, chaque unité disposera d'un mouvement supplémentaire, ce qui permettra de disposer de troupes particulièrement mobiles. Mieux, lorsque ces dernières auront droit à une promotion, son utilisation ne mettra pas fin au tour de l'unité. Enfin, le bâtiment spécifique sera l'hacienda, ce qui fournira un boost de nourriture et de production à la ville où elle est implantée, afin d'avoir une population qu grandit encore plus vite.