Sid Meier's Civilization VI : le jeu est gratuit, voici comment le récupérer

Après avoir offert aux joueurs GTA V dans le cadre de ses Mega Soldes, l'Epic Games Store propose maintenant à tous ceux qui ont un compte de repartir avec une copie de Sid Meier's Civilization VI. Pour profiter de l'offre, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur la boutique via le launcher Epic Games Store, puis de procéder à l'achat pour 0€. Comme toujours, le jeu sera à vous sans limite de temps, afin que vous puissiez en profiter quand bon vous semble. Rappelons que pour pouvoir récupérer votre jeu, il faudra obligatoirement avoir activé la double authentification sur votre compte, et qu'il sera gratuit jusqu'au 28 mai à 17h. Selon la rumeur, passé cette date, c'est Borderlands : The Handsome Collection qui devrait être offert. Pour plus d'infos sur Civilization VI, on vous suggère d'aller jeter un oeil aux multiples tests de la rédaction à cette adresse