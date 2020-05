Civilization VI : un nouveau Season Pass annoncé, des DLC prévus jusqu'à 2021

recevront des bonus exclusifs, à savoir les

Chaque pack de personnalités inclut une toute nouvelle version d'un de ces dirigeants, avec une apparence et un décor, des bonus de gameplay et une nouvelle intention qui reflètera les changements apportés à sa personnalité", assure 2K Games qui ajoute qu'ils débarqueront en même temps que le second DLC en juillet.



Enfin, Firaxis fait savoir qu'il déploiera en plus " des mises à jour gratuites qui incluront entre autres des nouvelles cartes, scénarios et équilibrages à destination de toutes les personnes qui possèdent le jeu." Bien.

Les adeptes de Civilization VI seront certainement intéressés d'apprendre que 2K Games est sur le point de dégainer un nouveau Season Pass. C'est en effet ce qu'annonce l'éditeur dans un communiqué officiel, où il est donc indiqué que le Pass "Nouvelle Frontière" (39,99€) s'étalera jusqu'à mars 2021. Plus concrètement, le coup d'envoi sera donné le 21 mai prochain avec le pack Mayas et Grande Colombie ; "il ajoutera les dirigeants de chacune de ces civilisations, un nouveau mode de jeu Apocalypse, des cités-états, des ressources et des merveilles naturelles", nous explique-t-on.Comme mentionné sur le site officiel de Civilization VI , les autres DLC arriveront en juillet, septembre, novembre, janvier et mars, et pourront bien évidemment être achetés séparément. Toutefois, ceux qui se procureront le Pass "Nouvelle Frontière"packs de personnalités pour Theodore Roosevelt et Catherine de Médicis.