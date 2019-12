Cinéma : Hideo Kojima révèle ses cinq films préférés de 2019, trois sont sortis l'année dernière

My top 5 films this year.

1. Parasite

2. Border

3. The Irishman

4. A Elephant Sitting Still

5. Cold War pic.twitter.com/FoeWleP7aQ — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 21 décembre 2019

Si Hideo Kojima a un certain talent pour créer des jeux à la narration et à la mise en scène ultra chiadées, sa passion pour le 7e art n'y est pas étrangère. Au même titre que David Cage, le patron de Kojima Productions est souvent qualifié de cinéaste raté, une impression renforcée par le fait qu'il implique souvent des acteurs dans ses productions. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le casting de Death Stranding (Lindsay Wagner, Lea Seydoux, Norman Reedus, Mads Mikkelsen entre autres) pour comprendre que Kojima-san tient à donner une dimension cinématique à ses oeuvres.Du coup, les fans de Hideo Kojima seront certainement intéressés par la liste des films qui l'ont le plus intéressés en 2019. Tout en haut du classement, on retrouve l'excellent Parasite qui, on le rappelle, a remporté cette année la Palme d'or au Festival de Cannes. Arrive ensuite Border, lui aussi récompensé au Festival de Cannes en 2018 avec le prix Un certain regard. The Irishman (Netflix), le film de Martin Scorcese avec Robert De Niro, arrive en troisième position, juste devant An Elephant Setting Still. Enfin, Cold War ferme la marche à la cinquième place.Certains remarqueront que le très acclamé Joker ne figure pas dans la liste du bonhomme. Après, compte tenu que cette dernière contient des films sortis en 2018, il n'est pas impossible que Hideo Kojima n'ait pas encore eu l'occasion de voir le chef-d'oeuvre de Todd Phillips porté par un Joaquin Phoenix tout bonnement incroyable. Enfin, pour glisser un dernier mot sur Death Stranding, rappelons que le jeu débarquera durant l'été 2020 sur PC.