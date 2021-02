Christophe Balestra, l'ancien ponte français de Naughty Dog, s'est reconverti dans un job surprenant !

une association sans but lucratif, officiellement là pour « aider le triathlon à grandir », le promouvoir, et soutenir ses athlètes pros, ainsi que les organisateurs de course, les instances, et toute la sphère du triple effort. nouvelle organisation qui a pour objectif de porter la voix des triathlètes professionnels oeuvrant sur des épreuves sans drafting. La PTO précise qu'elle est

Figure de proue du studio Naughty Dog, Christophe Balestra a pourtant quitté ses fonctions de co-président le 9 mars 2017 après quasiment 15 années de bons et loyaux services. Une annonce choc dans le petit milieu du jeu vidéo qui n'a pas manqué de faire réagir à l'époque de son départ. Depuis, l'ex-programmeur français est resté très discret, et s'est sans doute consacré à une vie familiale loin du tumulte du jeu vidéo. Après 4 ans de silence-radio, Christophe Balestra fait à nouveau parler de lui, tout simplement parce qu'il vient d'être engagé par une nouvelle société qui a décidé tout simplement de communiquer autour de son nouveau recrutement. C'est en effet par le biais d'un communiqué on ne peut plus officiel tombé dans notre boîte mail que nous venons d'apprendre que l'ancien ponte de Naughty Dog vient d'intégrer la PTO, pour Professional Triathletes Organisation. Il s'agit d'uneC'est donc dans ce cadre purement sportif que Christophe Balestra va officier en tant que Chief Technology Officer (CTO), soit directeur technique dans un langage plus courant. La mission de Mr Balestra sera de réfléchir aux nouvelles technologies et comment faire pour faire émerger les compétitions sportives sur des plates-formes de diffusion. Pour Christophe Balestra et pour la PTO aussi, le triathlon est un sport dans lequel on retrouve énormément de statistiques qu'on peut exploités et faire parler. On peut même raconter des histoires avec et correctement interprétées et racontées au grand public, il est possible d'intéresser une audience importance. C'est son expertise dans le jeu vidéo et cette façon de raconter des histoires qui a sans doute intéresser la PTO de l'engager, sachant que Christophe Balestra a toujours été un amoureux du triathlon qu'il pratique à un haut niveau. On n'est pas sûr de suivre son parcours au sein de la PTO sur JEUXACTU, mais on lui souhaite de réussir sa nouvelle carrière.