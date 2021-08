Charts France : Zelda Skyward Sword et F1 2021 consolident leur place

La semaine dernière, on avait eu l'agréable surprise de voir de grands chamboulements pour la semaine 28, celle correspondant aux ventes réalisées entre le 12 et le 18 juillet 2021, puisque The Legend of Zelda : Skyward Sword et F1 2021 s'imposaient dans le Top 5, devant les valeurs sûres habituelles de l'année. Un succès qui ne démérite pas et qui se consolide même puisque les deux titres conservent leur position, respectivement à la première et seconde place. On observe cependant que la version PS5 de F1 2021, pourtant placée en troisième position la semaine passée, disparaît du tableau, au profit d'Animal Crossing : New Horizons qui revient doucement mais sûrement.



Sur PC, F1 2021 perd aussi du terrain puisqu'il cède sa place de numéro un au nouveau pack d'extension des Sims 4, qui propose une virée à la campagne. Le jeu d'origine se retrouve également en troisième place, ce qui n'est guère surprenant aujourd'hui.







Charts France semaine 29 (du 19 au 25 juillet 2021)

1/ The Legend of Zelda : Skyward Sword (Switch - Nintendo)

2/ F1 2021 (Codemasters - PS4)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo)

5/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 : Pack d'Extension "Vie à la campagne" (Electronic Arts)

2/ F1 2021 (Codemasters)

3/ Les Sims 4 (Electronic Arts)