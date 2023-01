Charts France : voici les meilleures ventes de jeux vidéo du mois de décembre 2022

En ce début d'année 2023, il est temps de regarder un peu dans le rétroviseur et notamment les ventes qui ont été enregistrées durant le mois de décembre côté jeux vidéo. En effet, les membres du SELL étant revenu de vacances, on peut enfin avoir le classement des Semaines 49, 50 et 51 d'un coup d'un seul, ce qui correspond aux ventes réalisées entre le 5 et le 25 décembre 2022. Si les différents classements ont évolué au fil des semaines, ce qu'on constate avant tout, c'est que ce sont principalement les mêmes jeux qui ont tourné dans ce Top 5. Pokémon Ecarlate et Violet, God of War Ragnarök, FIFA 23 et Mario Kart 8 Deluxe qui ont clairement été les best-sellers de cette fin d'année. Entre les Semaines 49, 50 et 51, les places ont été interchangées, avec tantôt une domination pour Pokémon, puis FIFA la semaine suivante et enfin God of War Ragnarök qui prend la tête pour la Semaine 51. Sur PC en revanche, c'est la régularité qui a primé avec toujours le même trio de jeux, qui se battent déjà depuis plusieurs mois. Une routine un peu lassante, on va pas se mentir.





Charts France Semaine 49 (du 5 au 11 décembre 2022)

1/ Pokémon Violet (Switch - Nintendo)

2/ Pokémon Ecarlate (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Splatoon 3 (Switch - Nintendo)



TOP 3 PC

1/ Football Manager 2022 (SEGA)

2/ Farming Simulator 22 : Platinum Edition (GIANTS Software)

3/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)











Charts France Semaine 50 (du 12 au 18 décembre 2022)

1/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

2/ Pokémon Violet (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Pokémon Ecarlate (Switch - Nintendo)

5/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)



TOP 3 PC

1/ Football Manager 2022 (SEGA)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

3/ Farming Simulator 22 : Platinum Edition (GIANTS Software)











Charts France Semaine 51 (du 19 au 25 décembre 2022)

1/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Pokémon Violet (Switch - Nintendo)

5/ Pokémon Ecarlate (Switch - Nintendo)



TOP 3 PC

1/ Football Manager 2022 (SEGA)

2/ FIFA 23 (Electronic Arts)

3/ Farming Simulator 22 : Platinum Edition (GIANTS Software)