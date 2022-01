Charts France : Spider-Man Miles Morales fait un come-back inattendu, voici le Top 5 des ventes

Alors que la Semaine 2 de l'année 2022 nous a permis de constater une belle remontada de la part de Cyberpunk 2077 sur PC, cette semaine, c'est un autre titre qui revient de loin : Spider-Man Miles Morales. Sorti en novembre 2020, au même moment que la PS5, le titre développé par Insomniac Games est donc de retour dans le Top 5 pour les ventes de la Semaine 3, soit celles correspondant du 17 au 23 janvier 2022. Certes, il n'est que 5ème au classement, mais il peut se vanter d'intéresser toujours les nouveaux acheteurs de PS5, en manque de véritables exclusivités. Autre titre qui est de retour dans le tableau des élus, un certain Ring Fit Adventure, qui se hisse directement à la quatrième place, derrière les indéboulonnables Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons.Sur PC, c'est un peu plus calme, avec un troo de tête assez semblable puisque Farming Simulator 22 continue sur sa lancée, suivi derrière par The Witcher 3 dans sa Game of the Year Edition et le retour de Football Manager 2022, qui reste de toutes les façons dans le Top 5 des meilleures ventes de jeux PC. Juste qu'il était moins visible ces derniers temps.

Charts France Semaine 3 (du 17 au 23 janvier 2022)

1/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

4/ Ring Fit Adventure (Switch - Nintendo)

5/ Spider-Man Miles Morales (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ The Witcher 3 : Wild Hunt Game of the Year Edition (CD Projekt Red)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)