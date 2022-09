Charts France : Saints Row fait sortir tous les jeux Nintendo du Top 5, mais un jeu PS5 lui vole la vedette

Si l'actualité cinéma a démarré la semaine avec une nouvelle cascade de Tom Cruise dans Mission Impossible 8 Dead Reckoning , du côté du jeu vidéo, c'est le moment de vous révéler le Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la semaine 34. Du 22 au 28 août 2022, c'est un certain Saints Row qui est venu imposer sa légitimité malgré des notes très moyennes obtenues dans la presse. C'est simple, le jeu de Deep Silver et de Volition s'impose trois fois dans le classement, en s'emparant de la deuxième, quatrième et cinquième place ; au point même de faire revenir un jeu Xbox Series dans le Top 5, chose qui n'était pas arrivée depuis une éternité. Preuve que Saints Row est un jeu que le grand public attendait avec impatience, balayant ainsi tous les jeux de la Nintendo Switch qui occupaient le top des charts France depuis des années. Il n'y a que Mario Kart 8 Deluxe qui parvient à se maintenir à la troisième place, alors que Horizon 2 Forbidden West profite de ce sursaut pour se hisser à la première place. Joli.Sur PC, c'est une fois encore Saints Row qui surclasse tout le monde en prenant la tête du Top 3 dans son édition collector Notorious, devant les inarrêtables Farming Simulator 22 et Les Sims 4, respectivement deuxième et troisième du podium.

Charts France Semaine 34 (du 22 au 28 août 2022)





Top 5 consoles

1/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Saints Row (PS5 - Deep Silver)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Saints Row (PS4 - Deep Silver)

5/ Saints Row (Xbox Series - Deep Silver)





TOP 3 PC

1/ Saints Row (PC - Deep Silver)

2/ Farming Simulator 22 (Koch Media)

3/ Les Sims 4 : Edition Standard (Electronic Arts)